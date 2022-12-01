Кубань подтвердила внедрение Регионального инвестиционного стандарта

Решение о внедрении Регионального инвестиционного стандарта Федеральная группа при Минэкономразвития РФ приняла на основании заключений краевых инвесторов и представителей деловых объединений.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отметил, что в последние годы в регионе ведется системная работа по улучшению бизнес-климата. На Кубани совершенствуют институциональные условия в соответствии с запросами инвесторов и изменениями внешней экономической среды.

«На каждом этапе реализации проекта инвесторы могут рассчитывать на максимальную поддержку со стороны администрации Краснодарского края, органов исполнительной и муниципальной власти», — сказал Руппель.

Регионы, подтвердившие внедрение стандарта, получат из федерального бюджета 5 млрд рублей для компенсации части затрат на предоставленные бизнесу инвестиционных налоговых вычетов. В прошлом году Кубани на эти цели направили 57,2 млн рублей.

Оценка деловых объединений повлияет на положение региона в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Рейтинг составляет Агентство стратегических инициатив.

Ранее Кубань стала одним из семи пилотных регионов-участников проекта «Сквозной инвестиционный поток». Его организовали Минэкономразвития России и ГК «Росатом». В рамках программы оптимизируют и сократят «клиентский путь» инвестора по 11 основным направлениям. Реализация этого проекта позволит вдвое сократить инвестиционный цикл в регионе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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