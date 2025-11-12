Кубань подала в Минцифры заявку на подключение сайтов края к «белым спискам»

Заявку на подключение региональных сайтов направили на фоне временных ограничений мобильной связи. Об этом сообщили в департаменте информации и связи Краснодарского края.

Уточняется, что в числе ресурсов, указанных в заявке, — портал государственных услуг Краснодарского края и система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края.

«После включения в «белые списки», эти ресурсы могут быть доступны при временных ограничениях в работе мобильного интернета», — сообщила в пресс-службе департамента.

В департаменте напомнили, что при временных ограничениях мобильной связи жители региона могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi в крупных торговых центрах и салонах сотовой связи МТС. Последние присоединились к открытым Wi-Fi-зонам в 15 городах региона. Большинство точек с бесплатным Wi-Fi расположены в Краснодаре, сообщает «РБК Краснодар».

