Кубань подала 136 заявок на конкурс лучших отечественных брендов

В конкурсе участвует в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» знак качества «Сделано на Кубани», а также 30 предприятий-победителей краевого конкурса.

На конкурс кубанские производители направили 136 заявок и более 900 идей. Организатором конкурса выступает Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Целью конкурса является поддержка развития перспективных отечественных брендов в каждом регионе страны.

«Сделано на Кубани» — один из самых популярных брендов Краснодарского края. На сегодняшний день он объединяет более 300 производителей товаров под различными марками. Мы продвигаем собственные бренды, оказываем всестороннюю поддержку на региональном уровне по развитию производства и выхода на новые рынки, в том числе с помощью разработанных преференций», — сказал глава департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный.

Бренд «Сделано на Кубани» выделяет качественные товары, способствует формированию уникальных конкурентных преимуществ и укреплению позиции региона на рынке.

Жюри выберет до пяти брендов-победителей от каждого субъекта и выберет пять федеральных победителей конкурса. Награждение пройдет на очном мероприятии в июне, награды будет вручать высшее руководство страны. Также отметят регионы с лучшими мерами поддержки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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