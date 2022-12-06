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Кубань отмечает День памяти святого благоверного князя Александра Невского

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuban-otmechaet-den-pamyati-svyatogo-blagovernogo-knyazya-aleksandra-nevskogo
Видео канала «Кубань 24»

Этот праздник по православному календарю приходится на 6 декабря. В храмах проведут божественные литургии, а после — крестные ходы.

Настоятель краснодарского храма Рождества Христова призвал православных посмотреть постановку студентов института культуру, посвященную святому благоверному князю.

Александр Невский стал править Новгородской, Киевской и Владимирской землей в непростое для страны время. Именно при его правлении Русь смогла отстоять независимость от католического Запада. Князь известен победами над шведами и немцами в битвах на Неве и Чудском озере.

Читайте также: в Краснодаре прошел крестный ход в поддержку участников СВО.

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