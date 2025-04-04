Кубань оказалась на первом месте в РФ по числу нападений бродячих собак на людей

В 2024 году жители и гости Краснодарского края более 14 тыс. раз обращались за медицинской помощью после встречи с бездомными псами.

По этому показателю Кубань оказалась на первом месте среди субъектов России, сообщают «Известия» со ссылкой на данные региональных управлений Роспотребнадзора.

По сравнению с прошлым годом количество нападений бродячих собак на людей на Кубани выросло на 7%. Так, за первые два месяца 2025 года зафиксировали почти 2,5 тыс. укусов животных.

На втором-третьем месте по числу нападений бездомных псов оказались Свердловская и Волгоградская области — там зарегистрировали по 8 тыс. случаев.

Четвертое место занял Татарстан — здесь собаки покусали людей 6,4 тыс. раз. На пятом месте расположилась Челябинская область — 6,2 тыс. нападений.

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