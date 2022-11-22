Кубань обеспечивает почти 40% налоговых и неналоговых поступлений в ЮФО

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре прошло совещание коллегии краевого УФНС России, на котором подвели итоги работы налоговых инспекций за 10 месяцев.

В России 21 ноября отметили день работника налоговых органов. Первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником и отметил, что на них лежит большая ответственность по наполнению бюджета Кубани.

«Очередной год оказался непростым для финансово-бюджетной системы страны и регионов. Несмотря на санкционное давление, доходы консолидированного бюджета края продолжают увеличиваться. Во многом это заслуга работников налоговых органов», — отметил замглавы региона.

Руководитель УФНС края Алексей Семенов сообщил, что по итогам 10 месяцев налоговые и неналоговые доходы Кубани увеличились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 42 млрд рублей. В рейтинге российских регионов по их объему Кубань находится на пятом месте. Кроме того, регион занимает первое место по налоговым поступлениям по ЮФО — почти 40%.

Игорь Галась добавил, что бюджет края выполнен на 93%. В него поступило уже более 350 млрд рублей.

«Думаю, совместными усилиями краевых и муниципальных властей, налоговой службы и бизнеса, мы достигнем 400 млрд рублей собственных доходов консолидированного бюджета региона», — отметил первый замглавы региона.

В консолидированный бюджет края сформирован на 30,1% — НДФЛ, 22,8% — налогами на прибыль организаций, 15,4% — имущественными налогами и на 11,3% — УСН. Прирост по налоговым и неналоговым доходам отметили в 40 муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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