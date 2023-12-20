Кубань начнет сотрудничать в сфере туризма с 5 регионами Азовского побережья

Соглашение о создании туристического сообщества Азовского макрорегиона заключили Краснодарский край, Крым, Ростовская, Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая народная республика на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

В рамках шестистороннего соглашения регионы договорились об эффективном и взаимовыгодном развитии туризма на Азовском побережье. По словам врио минкурортов Кубани Михаила Зарицкого, в этом макрорегионе есть возможности для развития почти всех видов туризма.

«Нужно работать в этом направлении сообща всем регионам на Азовском побережье. Уверен, что наши добрососедские отношения перерастут в перспективные взаимовыгодные проекты», — отметил министр.

Идея заключить соглашение о развитии туризма между азовскими регионами РФ в первый раз прозвучала на Азовском экологическом форуме в сентябре. На съезде договорились создать туристическое сообщество Азовского макрорегиона в виде Межрегиональной общественной организации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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