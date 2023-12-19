Для международного развития туризма в СНГ создали комитет

Новый комитет, созданный в Деловом центре экономического развития, займется туристической интеграцией стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Особое внимание уделят внедрению стандартов устойчивого туризма.

Возглавил комитет председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму, советник министра экономического развития РФ, первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Христофор Константиниди.

«Комитет объединит усилия отраслевых объединений, союзов, ассоциаций, предприятий и организаций туриндустрии стран СНГ в интересах развития туризма и гостеприимства. Также планируется создание Международного совета устойчивого развития туризма», — сообщили в пресс-службе Делового центра экономического развития СНГ.

На этой площадке планируются совместные обсуждения и решение вопросов формирования новой туристической логистики, планирования глобальных турпотоков, развития международных турмаршрутов, взаимодействия с госструктурами и международными организациями, развития делового партнерства.

Первое расширенное заседание пройдет в феврале 2024 года в Минске. С 29 по 30 марта 2024 года в рамках экономического форума СНГ в Москве планируется расширенное международное совещание. В нем примут участие представители стран СНГ, сообщает ТАСС.

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