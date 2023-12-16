Кондратьев рассказал об уникальных туристических местах Северского района

Глава региона продолжает публикации в цикле #МаршрутыКубани в своих социальных сетях.

Северский район расположен недалеко от краевого центра, известен природными местами и памятниками.

«Здесь расположены одни из самых популярных у любителей горных прогулок и доступных мест — Собер-Баш и Планческие скалы. Туристические маршруты там несложные, и даже без специальной подготовки можно насладиться красотой природы, добраться до живописных смотровых площадок, увидеть дольмены и водопады», — написал Вениамин Кондратьев.

Глава региона отмети, что гора Собер-Баш расположена в верховьях реки Убин. Высота составляет около 735 м над уровнем моря.

Также любимое место отдыха у многих туристов — Планческие скалы. При этом здесь есть тропы различной степени сложности, что делает это место популярным для тренировок и проведения соревнований у спелеологов и альпинистов.

«Привлекают туристов и дольмены в долине реки Убин, расположенные в четырех километрах от станицы Убинской. Они датируются серединой II тысячелетия до нашей эры. А в другом населенном пункте – поселке Ильском — сохранилась одна из первых нефтяных скважин в России. Ее пробурили в 1884 году на глубину 207 метров. За почтенный возраст называют «Бабушка», официально это скважина № 41», — добавил губернатор.

Среди православных достопримечательностей стоит отметить храм Святой Троицы в станице Ставропольской. Его построили из местного камня до Октябрьской революции. В годы советской власти был частично разрушен, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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