Кубань на втором месте в рейтинге по жилищному строительству в России

За семь месяцев этого года сдали свыше 3,7 млн кв. метров. Это 6% от общего ввода по РФ. Ввод жилья ― один из основных пунктов нацпроекта «Жилье и городская среда».

По данным Росстата, первое место заняла Московская область, второе ― Краснодарский край. Среди общего объема более 2,5 млн кв. метров занимают индивидуальные жилые дома и свыше 1,1 млн кв. метров ― многоквартирные.

Важная задача обеспечить население комфортным уровнем жизни, отметил руководитель департамента строительства Кубани Игорь Федосов. Так, регион постоянно наращивает темпы по жилищному строительству и возведению соцобъектов.

«Объем налоговых отчислений организаций строительной отрасли за семь месяцев составил 16,2 млрд рублей с ростом 35% к аналогичному периоду прошлого года», ― цитирует Федосова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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