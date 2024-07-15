Краснодар и Новороссийск стали лидерами России по объему ввода жилья в 2023 году

Всего по итогам прошлого года в РФ ввели более 110 млн кв. метров жилья.

Эксперты составили рейтинг российских городов по объемам ввода жилья, рассчитав число кв. метров на одного жителя.

Лидером России по вводу жилой недвижимости в 2023 году стал Краснодар. На одного человека в кубанской столице приходится 2,66 кв. метров построенного жилья. Всего в прошлом году в Краснодаре ввели в эксплуатацию более 3,2 млн кв. метров жилой недвижимости.

На втором месте рейтинга Новороссийск с показателем 1,89 кв. метров на человека. Всего в 2023 году в городе герое построили 648 тыс. кв. метров жилья. На третьем месте Черкесск — 1,72 кв. метров.

В числе лидеров рейтинга также Тюмень — 1,6 кв. метров, Грозный — 1,55 кв. метров и Сочи — 1,28 кв. метров. На главном российском курорте в прошлом году ввели в эксплуатацию 717 тыс. кв. метров жилой недвижимости.

Ростов-на-Дону на 14 месте с показателем 1,09 кв. метров, Ставрополь на 22 месте — 0,96 кв. метров, Майкоп на 40 месте — 0,69 кв. метров.

Последние места рейтинга заняли Мурманск — 0,01 кв. метров, Петропавловск-Камчатский и Братск — по 0,09 кв. метров, Магадан и Нижний Тагил — по 0,12 кв. метров, сообщает РИА «Новости».

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