Кубань готова оказать помощь пострадавшим из-за атаки ВСУ на Севастополь

В результате ракетной атаки 23 июня на Крым погибли четыре человека, среди которых двое детей. Еще 153 пострадали от ударной волны и осколков.

Также в этот день теракт произошел в Дагестане. Там погибли 15 сотрудников полиции и четверо гражданских, в том числе православный священник. Стрельба на улицах Дербента и Махачкалы не прекращалась всю ночь. Террористы с автоматами Калашникова и американской штурмовой винтовкой AR-15 напали на православные храмы и синагогу. Люди в панике прятались и бежали в разные стороны. Появились первые раненые. Помощь оказывала полиция и случайные прохожие.

«Там раненые были, помогали, в скорую загружали, воду сотрудникам приносили», ― рассказывает очевидец Умалат Алиев.

Жертвами стали более 15 сотрудников правоохранительных органов. В Дагестане ввели режим контртеррористической операции, продолжаются поиски пособников боевиков.

ВСУ 23 июня атаковали Крым. На кадрах из Севастополя видно, что основной удар пришелся в сторону берега. Осколки поразили мирных отдыхающих у воды. Дежурившие на пляже спасатели выносили тяжелораненых. Основные силы прибыли спустя 10 минут.

«Теракты в Севастополе и Дагестане четко схожи. Направлены на создание паники, страха и ненависти, на дестабилизацию общественно-политическое обстановки», ― говорит политолог Юрий Янкин.

В результате атаки ВСУ в Крыму погибли четыре человека, среди которых двое детей. Еще 153 пострадали от ударной волны и обломков. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ ― это террористический акт по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние», ― отмечает руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Ейск скорбит вместе со всей страной по жертвам вчерашнего удара по Севастополю. К стихийному мемориалу жители приносят цветы, свечи и игрушки. Свои соболезнования семьям погибших в результате ракетной атаки выразили районные и городские власти. Горожане разделяют боль неоправданной потери», ― сообщает специальный корреспондент Мария Николаева.

Жители Новороссийска тоже несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу в память о тех, кто погиб во время ракетной атаки. Краснодарский край скорбит вместе со всей страной и готов оказывать помощь пострадавшим.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибшим при атаке ВСУ на Севастополь. Он добавил, что регион готов оказать помощь, если возникнет такая необходимость.