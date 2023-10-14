«Кубань» дома обыграла московское «Торпедо», одержав вторую победу подряд

Матч 14 тура Первой лиги прошел вечером 14 октября на стадионе «Кубань». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Основные события матча развернулись во втором тайме. Сначала полузащитник «Кубани» Илья Мосейчук открыл счет на 69 минуте мощным ударом после прострела Богдана Рейхмана.

На 89 минуте «Торпедо» сравняло счет, благодаря красивому голу головой в исполнении Ильи Стефановича. Уже в следующей атаке «Кубани» снова удалось выйти вперед в счете. Победный гол забил Илья Мосейчук изящным ударом в дальний угол ворот, оформив дубль.

После домашней победы над «Торпедо» «Кубань» набрала 12 очков и осталась на предпоследнем месте в турнирной таблице Первой лиги. Однако теперь разница с ближайшими соперниками: «Ленинградцем» и «Енисеем» сократилась до 2 и 3 очков соответственно.

Следующий матч «желто-зеленые» проведут 22 октября на выезде против тульского «Арсенала».

Читайте также: новым главным тренером ПФК «Кубань» стал экс-футболист сборной России Вадим Евсеев. Тренерскую карьеру он начал в 2013 году в команде «Текстильщик» (Иваново). В 2014 году прошел обучение в Высшей школе тренеров по получению лицензии категории «А» УЕФА. Был тренером в ярославском «Шиннике» и воронежском «Факеле»