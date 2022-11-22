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«Кубань 24» занял 4-е место среди региональных телеканалов по числу подписчиков в YouTube

Общество
22.11.2022 08:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuban-24-zanyal-4-e-mesto-sredi-regionalnyh-telekanalov-po-chislu-podpischikov-v-youtube
«Кубань 24» занял 4-е место среди региональных телеканалов по числу подписчиков в YouTube
Фото unsplash.com

Аналитики New Media 21 ноября составили топ-25 региональных телеканалов по количеству подписчиков в YouTube.

Первое место в рейтинге занимает ЧГТРК «Грозный» с 824 тыс. подписчиками, на втором месте «Ямал-Медиа» — 493 тыс. подписчиков. На третьем РГВК «Дагестан» — 323 тыс. подписчиков. Телеканал «Кубань 24» занимает четвертое место с 240 тыс. подписчиков. Замыкает пятерку лидеров ТВК (Красноярск) — 190 тыс. подписчиков.

Также в сообщении сервиса уточняется, что находившиеся ранее в топе каналы М24 и «360» были заблокированы. Также заблокированы YouTube-каналы большинства филиалов ВГТРК, сообщает Telegram-канал New Media.

Читайте также: телеканал «Кубань 24» стал вторым среди самых цитируемых СМИ Краснодарского края.

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