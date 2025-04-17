«Кубань 24» в прямом эфире покажет Пасхальную службу в главном соборе региона

Прямая трансляция Всенощного богослужения в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара пройдет на телеканале «Кубань 24» в ночь с 19 на 20 апреля.

Праздничное богослужение начнется в 23:00, а в полночь пройдет крестный ход. Службу в главном соборе Кубани проведет митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий.

Онлайн-трансляция пасхальной службы на телеканале «Кубань 24» стартует 19 апреля в 23:45. Также за трансляцией можно будет наблюдать на сайте «Кубань 24», на Rutube, в Тelegram и в «Одноклассниках».

Пасхальные богослужения проведут более чем в 600 храмах Кубани. Сообщается, что во всех храмах для прихожан организуют отдельные места для освящения воды и продуктов. Охрану общественного порядка обеспечат сотрудники полиции и казаки. Общественный транспорт, согласно поручению губернатора Вениамина Кондратьева, в пасхальную ночь будет работать до 5:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

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