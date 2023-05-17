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«Кубань 24» стал вторым среди самых цитируемых СМИ Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuban-24-stal-vtorym-sredi-samyh-tsitiruemyh-smi-krasnodarskogo-kraya
«Кубань 24» стал вторым среди самых цитируемых СМИ Краснодарского края
Фото pixabay.com

Рейтинг самых цитируемых СМИ Кубани за I квартал 2023 года составила компания «Медиалогия». Он построен на основе индекса цитирования более чем в 84 тыс. наиболее влиятельных источниках за период с 1 января по 31 марта.

По данным исследования, телеканал «Кубань 24» с индексом цитирования 36,91 занял второе место, уступив только газете «Кубанские Новости» с индексом цитирования 56,26.

В первую пятерку вошли интернет-порталы 93.ru, Kuban.rbc.ru и «Коммерсантъ — Кубань». Всего в рейтинг вошли 20 СМИ Краснодарского края. При подсчете рейтинга не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер, говорится в исследовании компании «Медиалогия».

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