«Кубань 24» стал вторым среди самых цитируемых СМИ Краснодарского края

Рейтинг самых цитируемых СМИ Кубани за I квартал 2023 года составила компания «Медиалогия». Он построен на основе индекса цитирования более чем в 84 тыс. наиболее влиятельных источниках за период с 1 января по 31 марта.

По данным исследования, телеканал «Кубань 24» с индексом цитирования 36,91 занял второе место, уступив только газете «Кубанские Новости» с индексом цитирования 56,26.

В первую пятерку вошли интернет-порталы 93.ru, Kuban.rbc.ru и «Коммерсантъ — Кубань». Всего в рейтинг вошли 20 СМИ Краснодарского края. При подсчете рейтинга не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер, говорится в исследовании компании «Медиалогия».

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