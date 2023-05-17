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Краснодарский край занял первое место в рейтинге по информационному освещению нацпроектов

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-pervoe-mesto-v-rejtinge-po-informatsionnomu-osveshheniyu-natsproektov
Краснодарский край занял первое место в рейтинге по информационному освещению нацпроектов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рейтинг по информационному освещению национальных проектов и стратегических инициатив в субъектах Российской Федерации за первый квартал 2023 года составил департамент проектной деятельности Правительства РФ.

Краснодарский край стал лидером рейтинга, Ставропольский край занял 11 место, Адыгея — 28, Крым — 53, Севастополь — 54, Ростовская область — 75, сообщает сетевое издание «Майский указ» в Telegram.

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