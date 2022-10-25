«Кубань 24» представит два проекта на фестивале «Герой нашего времени» в Самаре

Видео канала «Кубань 24»

Фестиваль-конкурс уже стартовал. На нем ежегодно телеканалы из разных регионов страны презентуют свои сюжеты и программы о людях, совершивших научные открытия, ставших героями на фронте или просто беззаветно преданных своей профессии.

«Кубань 24» покажет два проекта Аллы Григоренко. Это программа из цикла «Спасибо, добрый человек». Ее героем стала жительница Армавира, которая, несмотря на ограниченные возможности здоровья, занимается благотворительностью — кормит бездомных людей. Еще один телепродукт — фильм о главном торакальном хирурге Кубани Владимире Порханове.

«Я сейчас в Самаре и отстаиваю честь телеканала «Кубань 24» на конкурсе «Герой нашего времени». На нем покажут фильмы моей прекрасной коллеги Аллы Григоренко. Также здесь проходят замечательные мастер-классы. Буду держать вас в курсе», — сообщил редактор отдела авторских программ телеканала «Кубань 24» Роман Мокропуло.

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