В Санкт-Петербурге на международном медиа-форуме представят проект «Кубань 24» «История с географией»
В «Диалог культур» вступили представители медиасреды более 10 государств, преимущественно постсоветского пространства.
Журналисты, фотографы, режиссеры-документалисты, блогеры собрались на XVI Международном медиа-форуме, чтобы с помощью своих работ рассказать о реалиях жизни в родных странах и регионах, о самобытности их народов. Участником форума, который проходит в Северной столице, стал журналист «Кубань» 24 Денис Сопов. Он представляет авторский проект «История с географией».
«В театре Эрмитажа сейчас проходит это мероприятие, на котором будет показан наш проект «История с географией». Увидев эту программу где-то на просторах интернета, руководители этого международного медиаконгресса пригласили нас принять участие», — сказал редактор отдела авторских программ телеканала «Кубань 24» Денис Сопов.
«Я считаю, что ваша работа — это одна из интереснейших работ на российском медиапространстве, потому что вы гармонично соединили географию и историю. Люди смотрят и понимают, какая она — Россия», — сказал председатель Медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашот Джазоян.
Форум проходит в офлайн и онлайн-режимах. В программе — презентация проектов, показ работ молодых авторов из стран Евразии и мастер-классы от известных медиаперсон. Впереди также поездки по стране, встречи с жителями и создание нового контента.
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