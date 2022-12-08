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Кто боится Ретроградного Меркурия: Сочи занял второе место в рейтинге городов РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kto-boitsya-retrogradnogo-merkuriya-sochi-zanyal-vtoroe-mesto-v-rejtinge-gorodov-rf
Кто боится Ретроградного Меркурия: Сочи занял второе место в рейтинге городов РФ
Фото пресс-службы нацпарка Сочи

Рейтинг городов, жители которых склонны винить Ретроградный Меркурий в своих неприятностях, составили на основе упоминаний в комментариях, сториз, на форумах, в блогах и месседжерах за период с 26 сентября по 25 ноября.

Первое место в рейтинге занял Псков. Отмечается, что чаще всего на проделки Ретроградного Меркурия люди жаловались на форумах.

Второе место у Сочи. Жители курорта обвиняли планету в пропаже денег с банковских карт и в плохом настроении.

Также в тройке Таганрог. Сообщения оттуда носят тревожный характер, а люди внимательно следят за фазой планеты. Четвертое и пятое места заняли Котлас и Санкт-Петербург. При этом жители первого чаще называли Ретроградный Меркурий «отговорками», а вот жители северной столицы ждут окончания черной полосы вместе со сменой фазы планеты.

Шестое место получил Краснодар, жители которого отмечали, что в период Ретроградного Меркурия не везет и дела не клеятся, сообщает ЦДИ.

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