Краснодарский край вошел в топ-5 регионов страны с самым высоким «индексом шопоголика»

К такому выводу пришли аналитики мониторинга соцмедиа и СМИ. Они рассмотрели почти 1 млн постов россиян за последние две недели ноября.

По итогам исследования, Москва возглавила список российских городов с самым высоким «индексом шопоголика». Ее жители больше других обсуждали и интересовались распродажей «Черной пятницы». Следом за столицей в рейтинге идут Санкт-Петербург, Челябинская и Свердловская области, Краснодарский край.

Также специалисты выяснили, как респонденты реагируют на скидки. Краснодарцы, например, отвечали, что часто покупают что-то на крупных распродажах и следят за информацией о них.

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