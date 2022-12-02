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Краснодарский край вошел в топ-5 регионов страны с самым высоким «индексом шопоголика»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-voshel-v-top-5-regionov-strany-s-samym-vysokim-indeksom-shopogolika
Видео канала «Кубань 24»

К такому выводу пришли аналитики мониторинга соцмедиа и СМИ. Они рассмотрели почти 1 млн постов россиян за последние две недели ноября.

По итогам исследования, Москва возглавила список российских городов с самым высоким «индексом шопоголика». Ее жители больше других обсуждали и интересовались распродажей «Черной пятницы». Следом за столицей в рейтинге идут Санкт-Петербург, Челябинская и Свердловская области, Краснодарский край.

Также специалисты выяснили, как респонденты реагируют на скидки. Краснодарцы, например, отвечали, что часто покупают что-то на крупных распродажах и следят за информацией о них.

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