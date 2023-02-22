КТК временно приостановил прием и перевалку нефти в терминал под Новороссийском

Прокачку и прием нефти Каспийский трубопроводный консорциум приостановил в резервуарный парк морского терминала.

Резервуарный парк почти заполнен из-за затоваривания (накопления товаров сверх количества, необходимого для эффективного оборота запасов — прим. ред.), а также из-за приостановки отгрузки нефтепродуктов.

КТК приостановил отгрузку нефти 21 февраля из-за шторма и высокой волны в Черном море. Глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что отгрузку нефти с терминала под Новороссийском наверстают после приостановки из-за погодных условий, сообщает ТАСС.

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