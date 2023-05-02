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КТК после ремонта запустил одно из выносных причальных устройств в Новороссийске

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ktk-posle-remonta-zapustil-odno-iz-vynosnyh-prichalnyh-ustrojstv-v-novorossijske
КТК после ремонта запустил одно из выносных причальных устройств в Новороссийске
Фото пресс-службы КТК

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском ввели в работу второе выносное причальное устройство. Оно не работало из-за ремонта с 25 марта.

На ВПУ-2 выполнили плановую замену плавучих шлангов. Эти работы завершили 29 апреля. Причальное устройство ввели в эксплуатацию после проверки соединений на герметичность.

Выносные причальные устройства используют для транспортировки нефти на танкеры в море. Топливо подают на суда через плавучие шланговые соединения, сообщает ТАСС.

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