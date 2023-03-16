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КТК передал трем медучреждениям Краснодара новое оборудование

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ktk-peredal-trem-meduchrezhdeniyam-krasnodara-novoe-oborudovanie
КТК передал трем медучреждениям Краснодара новое оборудование
Фото t.me/minkovaanna23

Три анализатора разного спектра получили краевой онкологический диспансер, ККБ №2 и детская краевая больница. Об этом 16 марта сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы Кубани поблагодарила Каспийский Трубопроводный Консорциум и отметила, что новое оборудование значительно ускорит процесс обработки биоматериала.

«Чуть ранее, в декабре, компания передала краевому онкодиспансеру иммуногематологический анализатор, на котором уже провели более 10 тыс. исследований. Конечно, это учреждение работает с большими нагрузками. В крае почти 200 тыс. онкобольных. В диспансере ежегодно оперируют порядка 14 тыс. пациентов. В прошлом году наши онкологи провели почти 2 тыс. сложнейших высокотехнологичных операций», — сказала Минькова.

Помимо этого в рамках нацпроекта «Здравоохранение» онкодиспансер получил около 250 единиц новейшего оборудования на 1,5 млрд рублей.

Анна Минькова напомнила, что четыре года назад в КОД открыли новую регистратуру, которая улучшила логистику для пациентов.

«Но, конечно, нужен новый онкоцентр, который мы планируем создать в строящемся медкластере в поселке Новознаменском.  При поддержке таких партнеров как КТК мы усиливаем отрасль здравоохранения, и в целом, всю социальную сферу. Только в прошлом году в благотворительные проекты компания инвестировала более 200 млн рублей», — написала Минькова в Telegram.

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