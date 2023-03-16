Красноармейская больница получила новые массажные столы в рамках нацпроекта
Общество
16.03.2023 10:30
Новые массажные столы установили в физиотерапевтическом отделении больницы.
По словам главврача больницы Андрея Боброва, столы выдерживают до 270 кг и оснащены электроприводом, плавно регулирующим высоту.
Новое медоборудование приобрели по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». В этом году Красноармейская ЦРБ также получила наркозно-дыхательный аппарат и кровати для новорожденных.
В прошлом году для краевых медучреждений приобрели 70 массажных столов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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