Крыловская ЦРБ получила новый аппарат ИВЛ
Общество
13.03.2023 21:27
Он незаменим для поддержки состояния пациентов с заболеваниями, связанными с нарушением дыхания. Оборудование приобрели по нацпроекту.
По словам главного врача Крыловской ЦРБ Вадима Усалева, аппарат искусственной вентиляции легких будет применяться при проведении реанимационных мероприятий, сложных и длительных оперативных вмешательствах.
Современное медоборудование приобретается согласно краевой программе по модернизации первичного звена здравоохранения, которая входит в нацпроект «Здравоохранение». Всего в рамках этой работы в Крыловскую Центральную районную больницу закупили 132 единицы медтехники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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