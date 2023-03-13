Крыловская ЦРБ получила новый аппарат ИВЛ

Он незаменим для поддержки состояния пациентов с заболеваниями, связанными с нарушением дыхания. Оборудование приобрели по нацпроекту.

По словам главного врача Крыловской ЦРБ Вадима Усалева, аппарат искусственной вентиляции легких будет применяться при проведении реанимационных мероприятий, сложных и длительных оперативных вмешательствах.

Современное медоборудование приобретается согласно краевой программе по модернизации первичного звена здравоохранения, которая входит в нацпроект «Здравоохранение». Всего в рамках этой работы в Крыловскую Центральную районную больницу закупили 132 единицы медтехники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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