Крытые пешеходные галереи за 237 млн рублей построят в аэропорту Анапы
Общество
09.03.2023 13:41
Информация о строительстве системы крытых пешеходных галерей опубликована на портале госзакупок.
Начальная цена заявки — 237 млн 157 тыс. 390 рублей. Проект предусматривает строительство крытых пешеходных галерей, которые будут частью пересадочного узла пассажиров, направляющихся к платформе терминала ж/д станции. Строительство планируется в три этапа: участок от ж/д павильона до терминала 1, от большого навеса терминала 1 до терминала 2, вдоль главного фасада терминала и фасада терминала 2 со стороны взлетного поля.
Срок выполнения проекта — 205 рабочих дней. Источник финансирования — собственные средства. Общая площадь в границах производства работ — почти 15 тыс. кв. м. Заявки принимают до 17 марта.
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