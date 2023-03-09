Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Крытые пешеходные галереи за 237 млн рублей построят в аэропорту Анапы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krytye-peshehodnye-galerei-za-237-mln-rublej-postroyat-v-aeroportu-anapy
Крытые пешеходные галереи за 237 млн рублей построят в аэропорту Анапы
Фото aaq.aero

Информация о строительстве системы крытых пешеходных галерей опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена заявки — 237 млн 157 тыс. 390 рублей. Проект предусматривает строительство крытых пешеходных галерей, которые будут частью пересадочного узла пассажиров, направляющихся к платформе терминала ж/д станции. Строительство планируется в три этапа: участок от ж/д павильона до терминала 1, от большого навеса терминала 1 до терминала 2, вдоль главного фасада терминала и фасада терминала 2 со стороны взлетного поля.

Срок выполнения проекта — 205 рабочих дней. Источник финансирования — собственные средства. Общая площадь в границах производства работ — почти 15 тыс. кв. м. Заявки принимают до 17 марта.

Читайте также: новый аэропорт в 150 км от Сочи Абхазия планирует строить за российские деньги.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
Какой сегодня праздник: что отмечаем 8 марта?
Какой сегодня праздник: что отмечаем 8 марта?
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Программу по газификации домов дополнили в Краснодарском крае
Программу по газификации домов дополнили в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Автомобиль загорелся на парковке в Геленджике, прохожие спасали соседние машины
  2. В Новороссийске мошенница выманила у моряка 300 тыс. рублей, чтобы устроить его на иностранный корабль
  3. В «Сочи Парке» посетители застряли на единственном в РФ аттракционе «Квантовый скачок»
  4. Во время утреннего пожара в частном доме в Сочи погиб 71-летний мужчина
  5. На Крымском мосту в ближайшее время могут открыть движение для пустых грузовиков
  6. Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России
Прямой эфир
Мы в соцсетях