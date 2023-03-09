Крытые пешеходные галереи за 237 млн рублей построят в аэропорту Анапы

Информация о строительстве системы крытых пешеходных галерей опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена заявки — 237 млн 157 тыс. 390 рублей. Проект предусматривает строительство крытых пешеходных галерей, которые будут частью пересадочного узла пассажиров, направляющихся к платформе терминала ж/д станции. Строительство планируется в три этапа: участок от ж/д павильона до терминала 1, от большого навеса терминала 1 до терминала 2, вдоль главного фасада терминала и фасада терминала 2 со стороны взлетного поля.

Срок выполнения проекта — 205 рабочих дней. Источник финансирования — собственные средства. Общая площадь в границах производства работ — почти 15 тыс. кв. м. Заявки принимают до 17 марта.

Читайте также: новый аэропорт в 150 км от Сочи Абхазия планирует строить за российские деньги.