Крытую арену для игровых видов спорта построят в Новороссийске
Здание планируют построить к январю 2024 года в поселке Алексино.
Оно станет домашней ареной для гандбольного клуба «Черноморочка». Решение о строительстве принял председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.
Комплекс на 3 тыс. мест сможет принимать на своей базе соревнования всероссийского масштаба по гандболу и мини-футболу. Здание компактное, болельщики смогут перемещаться по арене под трибунами. Проект одобрили специалисты российской и европейской Федераций гандбола.
«Черноморочка» имеет отличные шансы на победу в Высшей лиге, и, думаю, клубам OLIMPBET Суперлиги будет приятно приезжать к ней в гости», — цитирует Сергея Шишкарева газета «Новороссийский рабочий».
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