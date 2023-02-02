Крытую арену для игровых видов спорта построят в Новороссийске

Здание планируют построить к январю 2024 года в поселке Алексино.

Оно станет домашней ареной для гандбольного клуба «Черноморочка». Решение о строительстве принял председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Комплекс на 3 тыс. мест сможет принимать на своей базе соревнования всероссийского масштаба по гандболу и мини-футболу. Здание компактное, болельщики смогут перемещаться по арене под трибунами. Проект одобрили специалисты российской и европейской Федераций гандбола.

«Черноморочка» имеет отличные шансы на победу в Высшей лиге, и, думаю, клубам OLIMPBET Суперлиги будет приятно приезжать к ней в гости», — цитирует Сергея Шишкарева газета «Новороссийский рабочий».

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