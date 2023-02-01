«Дворец самбо» в Краснодаре планируют сдать в эксплуатацию в январе 2024 года

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 1 февраля.

В настоящее время готовность «Дворца самбо» составляет 10%. Рабочие устанавливают каркас, прокладывают наружные сети водоснабжения и водоотведения, заливают основание под пол. Строительство идет в соответствии с графиком.

«Город спорта» в Краснодаре продолжает «прирастать» новыми объектами — сейчас ведем работы в будущем «Дворце самбо». Такое крупное спортивное учреждение необходимо региону. До конца 2024 года мы откроем центры единоборств во всех муниципалитетах края. И «Дворец самбо» станет основным в этой системе», — сказал Кондратьев.

В спорткомплексе планируют разместить арену для проведения соревнований с коврами для спортивной борьбы и самбо, татами для дзюдо. Будет предусмотрено место для установки сцены и пьедестала. Также в проекте разминочный зал площадью не менее 1,5 тыс. кв. м. Там также будут ковры, татами и трибуны на 3 тыс. зрителей.

В настоящее время на территории кластера «Город спорта» в Краснодаре действуют «Баскет-Холл», «Ледовый дворец», комплекс учебно-тренировочных залов «Чемпион» и «Дворец водных видов спорта», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: по поручению Кондратьева капитально отремонтируют стадион в Брюховецком районе.