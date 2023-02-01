«Дворец самбо» в Краснодаре планируют сдать в эксплуатацию в январе 2024 года
Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 1 февраля.
В настоящее время готовность «Дворца самбо» составляет 10%. Рабочие устанавливают каркас, прокладывают наружные сети водоснабжения и водоотведения, заливают основание под пол. Строительство идет в соответствии с графиком.
«Город спорта» в Краснодаре продолжает «прирастать» новыми объектами — сейчас ведем работы в будущем «Дворце самбо». Такое крупное спортивное учреждение необходимо региону. До конца 2024 года мы откроем центры единоборств во всех муниципалитетах края. И «Дворец самбо» станет основным в этой системе», — сказал Кондратьев.
В спорткомплексе планируют разместить арену для проведения соревнований с коврами для спортивной борьбы и самбо, татами для дзюдо. Будет предусмотрено место для установки сцены и пьедестала. Также в проекте разминочный зал площадью не менее 1,5 тыс. кв. м. Там также будут ковры, татами и трибуны на 3 тыс. зрителей.
В настоящее время на территории кластера «Город спорта» в Краснодаре действуют «Баскет-Холл», «Ледовый дворец», комплекс учебно-тренировочных залов «Чемпион» и «Дворец водных видов спорта», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: по поручению Кондратьева капитально отремонтируют стадион в Брюховецком районе.
- В Новороссийске хирурги достали из пищевода 3-летнего мальчика двухрублевую монету
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- За проукраинские лозунги семейной паре назначили штраф и 15 суток ареста в Краснодаре
- Водитель фуры пострадал в ДТП с цистерной и «Газелью» в Славянском районе
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России