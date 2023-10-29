Крыши шести домов и один автомобиль повреждены обломками БПЛА в Ростове-на-Дону

Система ПВО уничтожила БПЛА над Ростовом утром 29 октября. Обломки упали в Первомайском районе.

Глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что осколки беспилотника упали на крыши 18 частных домов.

«В результате получили незначительные повреждения кровли шести домов и один автомобиль. Мы делаем все необходимое по устранению последствий инцидента», — написал Логвиненко в Telegram.

Сообщается также, что погибших и пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», система ПВО поразила воздушную цель над Ростовской областью 29 октября в 11:25. О произошедшем сообщил в соцсетях губернатор Ростовской области Василий Голубев.