Обломки сбитой ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону

Об этом днем 29 октября сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он рассказал, что, согласно уточненной информации, несколько обломков сбитой ПВО воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону. По его словам, нанесен ущерб имуществу.

«Последствия оцениваются. Сведений о пострадавших нет. Информация уточняется», — написал Голубев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», система ПВО поразила воздушную цель над Ростовской областью 29 октября в 11:25.