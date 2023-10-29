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Обломки сбитой ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/oblomki-sbitoj-pvo-vozdushnoj-tseli-upali-v-rostove-na-donu
Обломки сбитой ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону
Фото минобороны.рф

Об этом днем 29 октября сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он рассказал, что, согласно уточненной информации, несколько обломков сбитой ПВО воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону. По его словам, нанесен ущерб имуществу.

«Последствия оцениваются. Сведений о пострадавших нет. Информация уточняется», — написал Голубев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», система ПВО поразила воздушную цель над Ростовской областью 29 октября в 11:25.

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