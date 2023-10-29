Обломки сбитой ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону
Происшествия
29.10.2023 12:52
Об этом днем 29 октября сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Он рассказал, что, согласно уточненной информации, несколько обломков сбитой ПВО воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону. По его словам, нанесен ущерб имуществу.
«Последствия оцениваются. Сведений о пострадавших нет. Информация уточняется», — написал Голубев в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», система ПВО поразила воздушную цель над Ростовской областью 29 октября в 11:25.