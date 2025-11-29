Крыша деревянного частного дома обрушилась при пожаре в Сочи

Пожар произошел в селе Краевско-Армянское СНТ «Заречное» ночью 29 ноября.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что огонь полностью охватил крышу деревянного дома, оставив только часть каркасных балок, которые позже также развалились.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 1:51. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелся деревянный жилой дом на площади 75 кв. м, кровля обрушена.

В 2:27 возгорание локализовали на той же площади, в 2:43 ликвидировали открытое горение. в 3:15 пожар полностью потушили.

Пострадавших и погибших нет. На месте работали 9 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: одного человека спасли из горящего частного дома в Брюховецком районе.

Подпишись, здесь всегда интересно.