Крыша частного дома загорелась в центре Краснодара

Пожар произошел 25 июля на улице Рашпилевской.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 16:37. В 16:44 спасатели прибыли на место и установили, что загорелась крыша одноэтажного частного дома на площади 60 кв. метров.

В 17:44 пожар в доме полностью потушили. С огнем боролись 10 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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