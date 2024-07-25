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Крыша частного дома загорелась в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krysha-chastnogo-doma-zagorelas-v-tsentre-krasnodara
Крыша частного дома загорелась в центре Краснодара
Фото t.me/krasnodarkray1

Пожар произошел 25 июля на улице Рашпилевской.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 16:37. В 16:44 спасатели прибыли на место и установили, что загорелась крыша одноэтажного частного дома на площади 60 кв. метров.

В 17:44 пожар в доме полностью потушили. С огнем боролись 10 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: при пожарах на Кубани с начала года погибли 112 человек, еще 79 получили травмы. С начала 2024 года в Краснодарском крае произошло 4 тыс. 793 пожара.

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