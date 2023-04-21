Крыша частного дома загорелась в Геленджике, огонь охватил 100 кв. метров
Происшествия
21.04.2023 12:19
Сообщение о пожаре на улице Кубанской поступило в экстренные службы 21 апреля в 11:11.
На место незамедлительно выехали сотрудники Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона. Прибыв на место в 11:17, они установили, что горит кровля частного дома на площади 100 кв. м.
В ликвидации пожара участвуют 16 человек и четыре единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Краснодарскому краю.
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