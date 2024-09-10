Крыса утащила чипсы у беззаботного отдыхающего в парке «Краснодар»

Видео с дерзкой кражей очевидец прислала в соцсети утром 10 сентября.

На кадрах видно, как молодой человек отдыхает на скамье в парке и чем-то занят в телефоне. В это время сзади подкралась внушительных размеров крыса, которая, дождавшись подходящего случая, схватила лежащие возле краснодарца чипсы.

Видео обрывается на моменте, когда кто-то испугал животное и оно, бросив пачку чипсов, убежало ни с чем.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новая локация в парке «Краснодар» будет в 2,5 раза больше, чем Японский сад. Парк облаков займет в общей сложности 19 га.