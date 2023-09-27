Крымский мост закрыли для транспорта

О временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту в информационном центре о ситуации на подходах к мосту и подготовке к досмотру сообщили 27 сентября в 6:53.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей и пассажиров попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: Оперативная информация».

В 7:11 движение транспорта на Крымском мосту возобновили.

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