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Крымский мост временно закрыли для автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krymskij-most-vremenno-zakryli-dlya-avtomobilej
Крымский мост временно закрыли для автомобилей
Фото t.me/glav_most

Движение по Крымскому мосту приостановили 5 сентября около 19:30.

Водителей автомобилей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По данным на 19:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было, сообщает оперативный канал информационного центра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

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