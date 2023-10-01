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Крымский мост временно перекрыли для транспорта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krymskij-most-vremenno-perekryli-dlya-transporta
Крымский мост временно перекрыли для транспорта
Фото t.me/glav_most

О временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту в информационном центре о ситуации на подходах к мосту и подготовке к досмотру сообщили 1 октября в 11:17.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей и пассажиров попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: Оперативная информация».

По данным на 11:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

Читайте также: минувшим летом по Крымскому мосту проехали около 1 млн автомобилей.

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