Крымский мост временно перекрыли для транспорта

О временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту в информационном центре о ситуации на подходах к мосту и подготовке к досмотру сообщили 1 октября в 11:17.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей и пассажиров попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: Оперативная информация».

По данным на 11:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

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