Крымский мост полностью перекроют на 9 часов вечером 28 сентября

Движение автотранспорта через Керченский пролив ограничат для проведения восстановительных работ.

Автодорожную часть Крымского моста полностью закроют 28 сентября в 21:00 до 6:00 29 сентября.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией», — говорится в Telegram-канале «Крымский мост».

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