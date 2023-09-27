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Крымский мост полностью перекроют на 9 часов вечером 28 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krymskij-most-polnostyu-perekroyut-na-9-chasov-vecherom-28-sentyabrya
Крымский мост полностью перекроют на 9 часов вечером 28 сентября
Фото t.me/glav_most

Движение автотранспорта через Керченский пролив ограничат для проведения восстановительных работ.

Автодорожную часть Крымского моста полностью закроют 28 сентября в 21:00 до 6:00 29 сентября.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией», — говорится в Telegram-канале «Крымский мост».

Читайте также: минувшим летом по Крымскому мосту проехали около 1 млн автомобилей. Об этом сообщил глава министерства транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

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