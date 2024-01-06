Крымский мост перекрыли второй раз за день, в очереди ожидают более 600 машин

Движение автомобилей по Крымскому мосту около 15:00 перекрыли второй раз за день.

Первый раз днем движение транспорта перекрыли около 12:30. По данным на 15:00, в очереди на проезд к мосту со стороны Тамани находятся 248 машин, со стороны Керчи — 372. Время ожидания составит около часа, сообщает оперативный штаб Крыма.

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