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Крымский мост перекрыли второй раз за день, в очереди ожидают более 600 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krymskij-most-perekryli-vtoroj-raz-za-den-v-ocheredi-ozhidayut-bolee-600-mashin
Крымский мост перекрыли второй раз за день, в очереди ожидают более 600 машин
Фото rosavtodor.ru

Движение автомобилей по Крымскому мосту около 15:00 перекрыли второй раз за день.

Первый раз днем движение транспорта перекрыли около 12:30. По данным на 15:00, в очереди на проезд к мосту со стороны Тамани находятся 248 машин, со стороны Керчи — 372. Время ожидания составит около часа, сообщает оперативный штаб Крыма.

Читайте также: 3 января очередь на подходах к Крымскому мосту превысила 900 машин.

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