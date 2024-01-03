Очередь на подходах к Крымскому мосту превысила 900 машин
Общество
03.01.2024 17:13
Пробки перед КПП со стороны Керчи и Тамани образовались 3 января.
По данным на 17:00, со стороны Керчи в очереди стоят 687 транспортных средств. Время ожидания прохождения пунктов КПП составляет около двух часов.
В очереди со стороны Тамани стоят 272 машины. Ожидание — около часа, сообщается в канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
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