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Очередь на подходах к Крымскому мосту превысила 900 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kolichestvo-mashin-v-ocheredi-na-podhodah-k-krymskomu-mostu-prevysilo-900
Очередь на подходах к Крымскому мосту превысила 900 машин
Фото t.me/glav_most

Пробки перед КПП со стороны Керчи и Тамани образовались 3 января.

По данным на 17:00, со стороны Керчи в очереди стоят 687 транспортных средств. Время ожидания прохождения пунктов КПП составляет около двух часов.

В очереди со стороны Тамани стоят 272 машины. Ожидание — около часа, сообщается в канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

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