Крымская ЦРБ получила новый аппарат для ультразвуковой терапии
Общество
11.02.2023 16:42
Новое медицинское оборудование в Крымскую центральную районную больницу поставили в рамках национального проекта «Здравоохранение».
«Процедура ультразвуковой терапии полезна при болезнях нервной системы, хронических воспалительных процессах, а также во время реабилитации после травм», — рассказал главврач Крымской ЦРБ Артак Матевосян.
Он добавил, что излучаемые аппаратом волны, проникая глубоко в ткани, улучшают кровообращение и стимулируют процессы регенерации клеток.
Новый аппарат для терапии ультразвуком установили в физиотерапевтическом отделении больницы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: новое оборудование закупили в горбольницу Горячего Ключа. По региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» поставили технику для ультразвуковой терапии и для лечения фонофорезом.
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