Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Крымская ЦРБ получила новый аппарат для ультразвуковой терапии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krymskaya-tsrb-poluchila-novyj-apparat-dlya-ultrazvukovoj-terapii
Крымская ЦРБ получила новый аппарат для ультразвуковой терапии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое медицинское оборудование в Крымскую центральную районную больницу поставили в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Процедура ультразвуковой терапии полезна при болезнях нервной системы, хронических воспалительных процессах, а также во время реабилитации после травм», — рассказал главврач Крымской ЦРБ Артак Матевосян.

Он добавил, что излучаемые аппаратом волны, проникая глубоко в ткани, улучшают кровообращение и стимулируют процессы регенерации клеток.

Новый аппарат для терапии ультразвуком установили в физиотерапевтическом отделении больницы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: новое оборудование закупили в горбольницу Горячего Ключа. По региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» поставили технику для ультразвуковой терапии и для лечения фонофорезом.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
В Краснодаре после жалоб жителей суд изъял у собственника участок возле реки Кубань в ЮМР
В Краснодаре после жалоб жителей суд изъял у собственника участок возле реки Кубань в ЮМР
В Краснодаре арестовали полицейского, которого обвиняют в смерти задержанного мужчины
В Краснодаре арестовали полицейского, которого обвиняют в смерти задержанного мужчины
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. На улицах Новороссийска начали работать первые муниципальные эвакуаторы
  4. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
  5. Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях