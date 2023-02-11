Крымская ЦРБ получила новый аппарат для ультразвуковой терапии

Новое медицинское оборудование в Крымскую центральную районную больницу поставили в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Процедура ультразвуковой терапии полезна при болезнях нервной системы, хронических воспалительных процессах, а также во время реабилитации после травм», — рассказал главврач Крымской ЦРБ Артак Матевосян.

Он добавил, что излучаемые аппаратом волны, проникая глубоко в ткани, улучшают кровообращение и стимулируют процессы регенерации клеток.

Новый аппарат для терапии ультразвуком установили в физиотерапевтическом отделении больницы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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