Крымск остался без воды из-за аварии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийная ситуация на водопроводе по улице Фадеева произошла утром 22 сентября.

«С 11:00 ограничение подачи воды ориентировочно на 6 часов. Будет ограничена подача воды практически во всем городе, включая микрорайон «Озерки», — написал глава Крымского района Сергей Лесь в Telegram.

В зону отключения воды в Крымске не попадут только район бывшего консервного комбината и улица Маршала Жукова.

Читайте также: в Геленджике 20 сентября жители микрорайона Парус остались без воды из-за аварии.