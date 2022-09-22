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Крымск остался без воды из-за аварии

Происшествия
22.09.2022 11:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/krymsk-ostalsya-bez-vody-iz-za-avarii
Крымск остался без воды из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийная ситуация на водопроводе по улице Фадеева произошла утром 22 сентября.

«С 11:00 ограничение подачи воды ориентировочно на 6 часов. Будет ограничена подача воды практически во всем городе, включая микрорайон «Озерки», — написал глава Крымского района Сергей Лесь в Telegram.

В зону отключения воды в Крымске не попадут только район бывшего консервного комбината и улица Маршала Жукова.

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