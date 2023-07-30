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Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотников Киева

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krym-nochyu-pytalis-atakovat-25-bespilotnikov-kieva
Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотников Киева
Фото krymania.ru

Ночью 30 июля киевский режим снова осуществил попытку террористическую атаку на Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего для атаки использовались 25 беспилотников. Из них 16 уничтожили силами ПВО, еще 9 — подавили предствами радиоэлектронной борьбы, они рухнули в Черное море.

В результате украинской атаки пострадавших и разрушений в Крыму нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 24 июля объекты Крыма атаковали 17 беспилотников. Террористическая атака была пресечена, никто не пострадал.

Жителям напомнили о том, что нельзя публиковать в соцсетях фото и видео с мест ударов беспилотников.

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