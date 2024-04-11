Крупный склад минеральных удобрений в Краснодарском крае готов на 60%

Склад для перевалки минеральных удобрений строят в порту Тамань. После ввода в эксплуатацию общий объем хранения на объекте составит 300 тыс. т., а годовой оборот перевалки грузов — до 5 млн т.

На строительной площадке склада минеральных удобрений завершили установку монолитных железобетонных конструкций. Для этого закупили 47 тыс. кубометров бетона.

Сейчас рабочие продолжают монтаж кровли из металлических конструкций. Уже удалось смонтировать более 2 тыс. т из 8 тыс. Для этой работы задействовали 8 высотных кранов.

На следующем этапе строительства склада начнут устанавливают конвейеры для выгрузки грузов. Их монтаж произведут на высоте 38 метров.

Завершить строительство крупного склада минеральных удобрений в Тамани планируют к концу 2025 года, сообщает пресс-служба компании ОТЭКО.

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