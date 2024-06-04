Крупный санаторий в Сочи внедрит бережливые технологии

Здравница стала участником национального проекта «Производительность труда». Соглашение с оздоровительным комплексом подписало министерство экономики Краснодарского края.

Это первая организация санаторно-курортной отрасли, которая была включена в нацпроект. В рамках программы эксперты Регионального центра компетенцией проведут для сотрудников обучение по внедрению инструментов, повышающих эффективность работы.

«Вместе с командой организации и Региональный центром компетенций будут подготовлены стандарты для санаториев отрасли, которые позволят обеспечивать комфортное прибывание людей, приезжающих в санатории, и получать высококачественные услуги», — рассказала заместитель министра экономики Краснодарского края Светлана Салтанова.

«Узнали для себя, что есть такая федеральная программа — «Повышение производительности труда». Без колебаний решили в нее вступить, потому что ожидаем, что вовлечение еще большего количества сотрудников нашего санатория позволит нам выйти на новый уровень и экономических показателей, и сервиса», — отметил генеральный директор санатория «Заполярье» Сергей Меренков.

Как отметили в министерстве экономики края, участие представителей курортной отрасли в нацпроекте даст туризму еще больше возможностей для развития.

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