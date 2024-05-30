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Крупный застройщик Кубани стал участником нацпроекта «Производительность труда»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnyj-zastrojshhik-kubani-stal-uchastnikom-natsproekta-proizvoditelnost-truda
Видео канала «Кубань 24»

Ключевая цель проекта — научить предприятия работать более эффективно без дополнительных вложений.

Прежде всего эксперты обращают внимание на организацию рабочих мест и поиск рационализаторских предложений.

«Сегодня очередное подписание. Мы подписываем соглашение со строительной компанией — одним из крупнейших застройщиков. Это касается не только вопросов строительства гражданского жилья, а скорее строительства социальных объектов. То есть мы помогаем крупным компаниям быстрее, эффективнее, надежнее и качественнее строить социальные объекты — это школы, детские сады, поликлиники», — подчеркнул министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

«Для нас важно использовать национальный проект «Производительность труда» не только в строительной сфере, но и тиражировать его на другие бизнес-сегменты. Проект хороший, качественный, он помогает оптимизировать многие процессы на строительных площадках», — отметил директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.

Процесс оптимизации запустили уже 315 организаций региона. С этого года подключилась и туристическая отрасль. В целом экономический эффект от нацпроекта составил 88 млрд рублей.

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