Крупный пожар в батутном центре в Новороссийске потушили за 4 часа

Пожар на улице Хворостянского произошел вечером 21 августа.

Огонь охватил 300 кв. м двухэтажного коммерческого здания, в котором находились батутный центр, баня и кафе. В 21:50 пожар локализовали. В 1:30 — полностью ликвидировали.

На месте работали 85 специалистов и 25 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков в своем Telegram-канале сообщил о том, что возгорание произошло в комплексе нежилых строений. В результате пожара никто не пострадал.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», огонь охватил двухэтажное здание, в котором находятся баня и кафе, а также батутный центр. По словам очевидцев, огонь перекинулся на соседний гаражный кооператив. По словам очевидцев, во время пожара в здании находился мужчина, ему оказала помощь прибывшая бригада медиков. Кроме того, местные жители сообщают, что слышали звук, похожий на взрыв.