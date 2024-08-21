Баня, кафе и батутный центр загорелись в Новороссийске

Пожар произошел вечером 21 августа на улице Хворостянского в Новороссийске.

По данным из соцсетей, огонь охватил коммерческое двухэтажное здание, в котором находятся баня и кафе, а также батутный центр. По словам очевидцев, огонь перекинулся на соседний гаражный кооператив.

Огонь охватил 300 кв. метров. На тушении работают 85 человек и 25 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также по словам очевидцев, во время пожара в здании находился мужчина, он жив, но надышался дымом. Ему оказывают помощь прибывшие на место медики. Кроме того, местные жители сообщают, что слышали звук, похожий на взрыв.

Возгорание локализовано, работы по ликвидации пожара продолжаются. По предварительным данным, пострадавших нет.

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