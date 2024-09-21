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Крупный пожар в 2-этажном здании произошел в хуторе Молькино Горячего Ключа

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnyj-pozhar-v-2-etazhnom-zdanii-proizoshel-v-hutore-molkino-goryachego-klyucha
Крупный пожар в 2-этажном здании произошел в хуторе Молькино Горячего Ключа
Фото t.me/gk_news1

Утром 21 сентября в соцсетях появились видеоролики, снятые со стороны автотрассы «Краснодар — Джубга», на которых виден огромный столб черного дыма, подымающийся над хутором Молькино, расположенным в 22 км от Горячего Ключа.

В пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пожар охватил двухэтажное строение. Сигнал о возгорании диспетчеру Горячеключевского пожарно-спасательного гарнизона поступил 21 сентября в 07:46.

Первые подразделения спасателей прибыли к месту ЧП в 08:01, примерно через 40 минут пожарным удалось локализовать огонь. В 09:53 было объявлено о ликвидации открытого горения. В настоящий момент идет пролив тлеющих участков.

К тушению пожара привлекли  46 специалистов чрезвычайных служб МЧС, 13 единиц техники, из них от МЧС РФ 34 спасателя и 10 едениц техники.

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